Сильные морозы до -26 градусов продлятся еще неделю в Новосибирске

Судя по данным gismeteo.ru, сильные морозы уйдут лишь к концу неделе 18 марта. Средняя температура днем составит -7…-11 градусов, а ночью -21 градус. В конце неделе начнутся снегопады и придет постепенная оттепель. По данным "Яндекса", к выходным температура воздуха опустится до -6 градусов, а в ночное время до -12 градусов.