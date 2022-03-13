Сильные морозы до -26 градусов продлятся еще неделю в Новосибирске. Предварительный прогноз опубликовали популярные сайты о погоде.
Так, 13 марта в городе сохранится температура в пределах -9…-11 градусов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс. Погоды». В ночное время столбик термометра опустится до -20 градусов. Осадков не ожидается. Однако будет небольшой холодный ветер. На дорогах сохранится гололедица.
В понедельник, 12 марта дневная температура сохранится в пределах -7…-12 градусов. Температура ночью достигнет -16…-21 градуса. В Новосибирской области местами будет еще холоднее – до -26 градусов. Также пройдет небольшой ветер. Осадков не ожидается.
Во вторник, 15 марта, дневные температуры продолжат держать позиции в пределах -6…-11 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -15…-20 градусов. Порывы ветра сохранятся в пределах 12 м/с. Осадков не будет, а на дорогах сохранится сильный гололед.
Судя по данным gismeteo.ru, сильные морозы уйдут лишь к концу неделе 18 марта. Средняя температура днем составит -7…-11 градусов, а ночью -21 градус. В конце неделе начнутся снегопады и придет постепенная оттепель. По данным "Яндекса", к выходным температура воздуха опустится до -6 градусов, а в ночное время до -12 градусов.