В Новосибирске пройдет автопробег против строительства мусорного полигона

В четверг, 18 августа, новосибирцы проведут автопробег в знак протеста против планов областных властей построить крупный мусорный полигон недалеко от сел Раздольное и Жеребцово Новосибирского района. Акция протеста согласована мэрий Новосибирска.
Как сообщили Atas.info организаторы акции, автопробег пройдет с 11.00 до 15.00 по Гусинобродскому шоссе, улицам Никитина и Кирова, Октябрьской магистрали, улицам Ипподромской и Коммунистической, Красному проспекту и улице Гоголя. Финиширует пробег у здания Новосибирского цирка.
Ранее местные жители провели сход на предполагаемом месте строительства Правобережного мусорного полигона. Люди намерены не допустить появления гигантской свалки на территории Раздольненского сельсовета.
Проект концессионного соглашения по строительству мусорных полигонов с мусоросортировочными комплексами предусматривает, что так называемый Правобережный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Он займет площадь более 270 гектаров.
В августе 2021 года был опубликован отчет о результатах исследований, проведенных сотрудниками института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. В нем строительство мусорного полигона на территории Раздольненского сельсовета названо "нежелательным", поскольку реализация таких планов приведет к "непоправимым экологическим последствиям". Как говорится в документе, структура почв в этом районе такова, что воды с полигона легко попадут в водоносный слой, и колодцы в соседних селах будут отравлены. Кроме того, из-за расположения полигона на возвышенности, поверхностные стоки будут попадать в реки Ярская и Боровая, которые впадают в Иню. После чего загрязненная вода попадет непосредственно в Обь.