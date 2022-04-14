Пыльные бури появились в Новосибирске до строительства четвертого моста – ГК «ВИС»

Мэр Анатолий Локоть заявил 14 апреля, что стройплощадки четвертого моста обостряют ситуацию с пылью в Новосибирске. В ответе ГК «ВИС» сказано, что на площадках нет пыли и грязи, колеса грузовиков моют, а проблема «пыльных бурь» была в Новосибирске и до начала строительства.

«Ситуация с пылью обострилась введением строительных площадок на площадях Труда и Энергетиков в Ленинском районе. Там раскапывают землю, возят на большегрузах стройматериалы. Всё для возведения нового четвертого моста и ремонта дамбы. На этих участках мы попросту не можем остановить движение», - заявил мэр Новосибирска Локоть в ходе часа прессы 14 апреля. Ответ на претензии Локтя в тот же день дала пресс-служба группы «ВИС». Представители компании пояснили что, на площадках нет пыли и грязи, они оборудованы мойками колес автомобилей. И работы по устройству буронабивных свай на пл.Труда на левом берегу Оби не ведут к образованию пыли, как и сооружение пилона моста на пл. Будагова на правом берегу Оби. «Хотелось бы отметить, что проблема «пыльных бурь» появилась в Новосибирске не с началом строительства моста через Обь. О том, что состояние обочин и самого дорожного покрытия на многих городских автомагистралях оставляет желать лучшего, не секрет для большинства горожан и гостей столицы Сибири», — сказано в официальном телеграм-канале ГК «ВИС». Фото: Фото со страницы Анатолия Локтя "ВКонтакте" «Большинство горожан видят совсем другую причину запылённости Новосибирска – отсутствие уборки дорог и их неудовлетворительное состояние, плохой уровень благоустройства и использование в зимний период песчаных смесей для борьбы с гололёдом», - сообщает ГК «ВИС». Ранее Анатолий Локоть в качестве причины возникновения пыли называл зимнее содержание дорог и грязные автомобили. «Пыль на дорогах неизбежно возникает. В данный момент сложно говорить о том, что это результат зимнего содержания дорог, в этом виноваты и грязные автомобили – у нас не часто автомобилисты их моют», - утверждал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на одной из предыдущих пресс-конференций.

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