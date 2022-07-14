Завод химконцентратов в Новосибирске перестанет хранить опасные отходы в озере

Завод химконцентратов в Новосибирске перестанет хранить опасные отходы в озере
Завод химконцентратов в Новосибирске перестанет хранить опасные отходы в озере
Вчера, 09:23ЭкологияФото: Медиахолдинг1Mi
НЗХК разработал проект комплексной переработки производственных отходов. Его стоимость обошлась более чем в 1 млрд рублей.

Завод химконцентратов внедряет новую технологию переработки опасных отходов. Как рассказал главный инженер по ядерной, радиационной, промышленной безопасности и экологии НЗХК Иван Пильчик, это позволит отказаться от хвостохранилища для радиоактивных отходов.

Сам проект направлен на повышение экологической безопасности. Ранее радиоактивные производственные отходы завода отправлялись на хвостохранилище. Там они долгое время находились под слоем воды.

Теперь же, большая часть отходов начнут возвращать на производство. Те, что не получилось использовать, будут упаковывать в специальные бочки и отправлять на хранение Федеральному экологическому оператору.

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