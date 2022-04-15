В Новосибирской области с 15 апреля начнётся пожароопасный сезон

В Новосибирской области с 15 апреля начнётся пожароопасный сезон
В Новосибирской области с 15 апреля начнётся пожароопасный сезон
Сегодня, 08:25ЭкологияФото: Медиахолдинг1Mi
Жителям области уже начали приходить уведомления на телефон, предупреждающие о пожароопасности.

В Новосибирской области в пятницу, 15 апреля начинается пожароопасный сезон. Губернатор региона Андрей Травников подписал соответствующее постановление, в котором говорится, что с 15 апреля в 18 районах области начался опасный сезон пожаров. В других районах Новосибирской области – с 20 апреля.

Так, 14 апреля на интернет-портале правовой информации опубликовано постановление губернатора Андрея Травникова «Об установлении начала пожароопасного сезона на территории Новосибирской области в 2022 году». По данным из документа, сезон пожаров начался с 15 апреля в 18-ти районах области, а также в Бердске, Искитиме, Оби, Кольцово и Новосибирске. С 20 апреля – еще в 12 районах региона.

В Западно-Сибирском гидрометцентре предупреждают, что с 16 по 18 апреля в региона ожидается высокая пожароопасность – в 4 класса.

В ГУ МЧС добавили, что в 2022 году высокая активность горения лесов будет в мае, июне и сентябре.

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