Полицейского и егеря поймали за незаконную добычу зверей под Новосибирском

Полицейского и егеря поймали за незаконную добычу зверей под Новосибирском
Полицейского и егеря поймали за незаконную добычу зверей под Новосибирском
Сегодня, 15:06ЭкологияАлина ШеферФото: Медиахолдинг1Mi
Инспекторы природоохраны задержали в 2021 году егеря и сотрудника полиции за незаконную добычу животных в Новосибирской области. Сейчас в отношении них идет уголовное расследование.

По словам и.о. министра природных ресурсов региона Алексея Севастьянов, егеря задержали коллеги - сотрудники охотнадзора в январе этого года. Мужчина охотился на лосей вне сезона.

«Много сказать пока не могу, идет расследование. Данный сотрудник уже у нас не работает», - сказал во время пресс-конференции в ТАСС Севастьянов 16 августа.

Ещё один случай произошел в 2022-м году в Венгеровском районе. За убийство косуль был задержан сотрудник правоохранительных органов.

«По предварительным материалам, выявили место, где охотник скрывал добычу – несколько косуль. Эту информацию передали нашим охотоведам. На месте был задержан полицейский, вероятно, он действовал не один. Пока идет расследование, больше сказать не могу», - добавил министр.

Алексей Севастьянов заключил, что в регионе изредка, но становятся браконьерами сотрудники правоохранительных органов. Чаще все нарушители, включая выше сказанных, открывают охоту на лосей, косулю сибирскую, сову и гусей, занесенных в Красную книгу России.

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