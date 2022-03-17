В первые дни ожидаются заморозки, а после придет постепенная оттепель. Дни будут с переменной облачностью и осадками в виде дождя.

Синоптики дали прогноз погоды на апрель в Новосибирской области. По информации из популярных погодных сервисов стало известно, что ночные температуры во втором месяце весны будут холодными, а потеплеет придет лишь после десятых чисел. Как сообщает сайт gismeteo.ru, плюсовые температуры придут в Новосибирск уже после 3 апреля. Средняя температура составит +2…+8 градусов. Ночью столбик термометра опустится лишь до +2…-3 градусов. С середины месяца возможны осадки в виде дождя. Дни будут с переменной облачностью. В конце второй половины месяца ожидается нулевая температура по ночам. Фото: Gismeteo Яндекс.Погода дает прогноз лишь до середины месяца. Так, сильных заморозков в апреле не ожидается. Дневная температура будет в пределах +3…+7 градусов. В первые числа апреля возможен дождь. Всего в апреле будет 3 ясных дня, 12 с длительными осадками и 15 дней с переменной облачностью. Фото: Яндекс. Погода А вот сайт meteovesti.ru дает самый теплый прогноз погоды. Так, первые дни останутся морозными. Средняя температура будет в пределах – 8 градусов. После десятого числа, температура днем достигнет -18 градусов, а по ночам максимальные показатели дойдут до +4 градусов. Самым теплым днем будет 28 апреля. Там температура воздуха составит +20 градусов. Фото: meteovesti Специалисты уточняют, что составленный прогноз является лишь предварительным. Точные температурные показания можно узнать лишь за неделю.

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