Кровохлебка тупая, посконник пятнистый: какие растения посадят в скверах Новосибирска

В городской мэрии рассказали, что высаживать растения уже начали на главной улице – Красный проспект. На свежих клумбах уже приживаются вейник остроцветковый, посконник пятнистый, лук декоративный, ирис сибирский, хоста и гейхера гибридные, овсяница сизая, флокс шиловидный и кровохлебка тупая. Также в цветниках есть ирисы и тюльпаны.
В прошлом году власти разрабатывали проект озеленения для каждой клумбы. Благодаря многолетним растениям удастся сохранить не только ежегодную красоту, но и сэкономить бюджет. В муниципалитете добавили, что ежегодно на формирование клумб выделяется почти 11 млн рублей.
Напомним, также в Новосибирске высадили живую изгородь из смородины. Уточняется, что живая изгородь появилась на участке от улицы Горького до Краеведческого музея.