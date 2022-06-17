Кровохлебка тупая, посконник пятнистый: какие растения посадят в скверах Новосибирска

В городской мэрии рассказали, что высаживать растения уже начали на главной улице – Красный проспект. На свежих клумбах уже приживаются вейник остроцветковый, посконник пятнистый, лук декоративный, ирис сибирский, хоста и гейхера гибридные, овсяница сизая, флокс шиловидный и кровохлебка тупая. Также в цветниках есть ирисы и тюльпаны.