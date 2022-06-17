Кровохлебка тупая, посконник пятнистый: какие растения посадят в скверах Новосибирска

Кровохлебка тупая, посконник пятнистый: какие растения посадят в скверах Новосибирска
Кровохлебка тупая, посконник пятнистый: какие растения посадят в скверах Новосибирска
Вчера, 15:01ЭкологияФото: Медиахолдинг1Mi

Тупую кровохлебку и лук посадят на главной улице в Новосибирске

В Новосибирске продолжают озеленять город: в скверах и бульварах высадят многолетние необычные растения, подробнее – в материале Atas.info.

В городской мэрии рассказали, что высаживать растения уже начали на главной улице – Красный проспект. На свежих клумбах уже приживаются вейник остроцветковый, посконник пятнистый, лук декоративный, ирис сибирский, хоста и гейхера гибридные, овсяница сизая, флокс шиловидный и кровохлебка тупая. Также в цветниках есть ирисы и тюльпаны.

В прошлом году власти разрабатывали проект озеленения для каждой клумбы. Благодаря многолетним растениям удастся сохранить не только ежегодную красоту, но и сэкономить бюджет. В муниципалитете добавили, что ежегодно на формирование клумб выделяется почти 11 млн рублей.

Напомним, также в Новосибирске высадили живую изгородь из смородины. Уточняется, что живая изгородь появилась на участке от улицы Горького до Краеведческого музея.

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