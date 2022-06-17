Живую изгородь из смородины высадили в центре Новосибирска

В Новосибирске появились кусты смородины вместо забора на Красном проспекте

На Красном проспекте в Новосибирске убрали металлические заборы – их заменили на кустарные растения – смородину и сирень, сообщает на своей странице вице-мэр Анна Терешкова.

Уточняется, что живая изгородь появилась на участке от улицы Горького до Краеведческого музея. Ранее там демонтировали всеми привычный серый забор. В четверг, 16 июня в центре Новосибирска высадили кусты сирени и смородины. «Естественная» изгородь располагается вдоль липовой аллеи. Вице-мэр Анна Терешкова добавила, что высадка растений полностью согласована с дорожными службами. По разработанному ГОСТу, металлические заборы разрешено демонтировать и ставить кустарниковые ограждения, если их высота будет не более 80 см. Это первый «живой» забор в Новосибирске.

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