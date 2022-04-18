Похолодание на 15 градусов ожидается в Новосибирской области

В Новосибирскую область в ближайшие дни придет похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Несколько российских регионов в ближайшие дни окутают холода. По мнению синоптика, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае 18 апреля тепло сохранится в пределах +13 градусов. По прогнозу метеорологических центрах в Новосибирской области ожидается похолодание до -4 градусов на следующей неделе.
«Дальше погода откатится почти на месяц. Днем будет всего лишь 1-3 градуса тепла, а ночью - минус 4-6 градусов к концу рабочей недели», - рассказал Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
По прогнозу, в Новосибирске понижение произойдет на 15 градусов. В Кузбассе похолодает на 20 градусов. Синоптик подчеркнул, что из «почти летней» погоды придется вернуться в начало марта.
Напомним, в понедельник 18 апреля уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 10 баллов. Наиболее грязный воздух в городе фиксируется на улицах Горького (10 баллов), Немировича-Данченко (9 баллов), Сибирская и в Академгородке (по 8 баллов).