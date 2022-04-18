Похолодание на 15 градусов ожидается в Новосибирской области

Несколько российских регионов в ближайшие дни окутают холода. По мнению синоптика, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае 18 апреля тепло сохранится в пределах +13 градусов. По прогнозу метеорологических центрах в Новосибирской области ожидается похолодание до -4 градусов на следующей неделе.