Похолодание на 15 градусов ожидается в Новосибирской области

Похолодание на 15 градусов ожидается в Новосибирской области
Похолодание на 15 градусов ожидается в Новосибирской области
Сегодня, 08:53ЭкологияФото: Медиахолдинг1Mi
Похолодание придет и в соседние регионы - Омск, Томск и Алтай.

В Новосибирскую область в ближайшие дни придет похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Несколько российских регионов в ближайшие дни окутают холода. По мнению синоптика, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае 18 апреля тепло сохранится в пределах +13 градусов. По прогнозу метеорологических центрах в Новосибирской области ожидается похолодание до -4 градусов на следующей неделе.

«Дальше погода откатится почти на месяц. Днем будет всего лишь 1-3 градуса тепла, а ночью - минус 4-6 градусов к концу рабочей недели», - рассказал Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По прогнозу, в Новосибирске понижение произойдет на 15 градусов. В Кузбассе похолодает на 20 градусов. Синоптик подчеркнул, что из «почти летней» погоды придется вернуться в начало марта.

Напомним, в понедельник 18 апреля уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 10 баллов. Наиболее грязный воздух в городе фиксируется на улицах Горького (10 баллов), Немировича-Данченко (9 баллов), Сибирская и в Академгородке (по 8 баллов).

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