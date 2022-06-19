Дожди, грозы, духота: прогноз погоды на неделю в Новосибирске

Неделя в Новосибирске начнется с дождей и гроз

Предстоящая неделя будет достаточно теплой, но не солнечной. В понедельник, среду и пятницу ожидаются дожди и бушующие грозы, подробнее – в материале Atas.info.

Синоптики составили уточненный прогноз на неделю. По данным сервиса «Яндекс. Погода», первый будний день 20 июня ожидается дождливым. Температура воздуха прогреется до +24 градусов. Ночью столбик термометра опустится не ниже +16 градусов. По данным сайта, неделя пройдет без дождей, но будет облачно с прояснениями. Все дни дневная температура покажет +24…+27 градусов, а ночная +15…+18 градусов. Сайт gismeteo дает не такой утешительный прогноз на неделю. Синоптики прогнозируют дожди с грозами в понедельник 20 июня, среду 22 июня, пятницу 24 июня и субботу 25 июня. Температура воздуха сохранится в пределах +22...+25 градусов, а ночная и вовсе – опустится до +15. Напомним, ранее метеорологи составили прогноз погоды на июль-2022 в Новосибирске. Июль ожидается самым теплым, но дождливым и слегка ветреным. Метеорологические сервисы опубликовали прогноз погоды на середину лета.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter