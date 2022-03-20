Венеру в виде серпа можно увидеть на небе в Новосибирске

Именно в мартовские дни сияние Венеры становится все ярче. К примеру, отличная видимость была сегодня, 20 марта. При этом можно увидеть лишь часть планеты, потому что Венеру освещает солнце с другой стороны. Фигура в виде серпа отлично просвечивается, именно поэтому в соцсетях пользователи все чаще делятся снимками необычного природного явления.