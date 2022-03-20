Венеру в виде серпа можно увидеть на небе в Новосибирске

Новосибирцы по утрам могут наблюдать необычное природное явление: Венеру в виде серпа. Известно, что планету стало видно еще 13 марта, однако самые благоприятные условия для лучшего обзора происходят именно в марте.
Именно в мартовские дни сияние Венеры становится все ярче. К примеру, отличная видимость была сегодня, 20 марта. При этом можно увидеть лишь часть планеты, потому что Венеру освещает солнце с другой стороны. Фигура в виде серпа отлично просвечивается, именно поэтому в соцсетях пользователи все чаще делятся снимками необычного природного явления.
Как рассказывают специалисты, Венера имеет близкое расположение к Солнцу – ближе, чем Земля. Ее можно заметить с нашей планеты в разное время суток и с разных сторон. Однако летом наблюдать за Венерой станет намного сложнее. Это связано с длинным световым днем.
Напомним, ранее Atas.info писал, что весенние созвездия появятся в небе над Новосибирском после Дня весеннего равноденствия 20 марта. Так, ночью на небе можно увидеть созвездия Льва, Чаша, Ворон, Гидра и Дева.
Также астрофотограф Алексей Поляков запечатлел Душу и Сердце в космосе - так называют две туманности в созвездии Кассиопея. Они имеют необычную форму.