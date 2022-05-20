Ливень затопил Новосибирск – ночью обрушился град и ветер

Как рассказали новосибирцы в соцсетях, в вечернее время из-за кратковременного дождя произошел потоп рядом с ТЦ «Галерея Новосибирск». По словам горожан, автомобили фактически плыли по улицам. Также не повезло и пешеходам, у которых насквозь промокла обувь.