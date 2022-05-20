Ливень затопил Новосибирск – ночью обрушился град и ветер

Ливень затопил Новосибирск – ночью обрушился град и ветер
Ливень затопил Новосибирск – ночью обрушился град и ветер
Вчера, 08:29ЭкологияФото: Павел Мирошников

Первый весенний ливень с градом прошел в Новосибирске

В Новосибирске 19 мая прошел ливневый дождь, который местами успел затопить город.

Как рассказали новосибирцы в соцсетях, в вечернее время из-за кратковременного дождя произошел потоп рядом с ТЦ «Галерея Новосибирск». По словам горожан, автомобили фактически плыли по улицам. Также не повезло и пешеходам, у которых насквозь промокла обувь.

Похожая ситуация была на многих городских улицах. Например, жалобы на потопы поступали из Центрального района, левого берега – в районе площади Труда. Из-за неблагоприятных погодных условий в городе были серьезные пробки, которые растянулись на несколько часов.

Синоптики ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» прогнозируют в Новосибирской области похолодание до +23 градуса, вместо вчерашних +29. Осадков не ожидается.

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