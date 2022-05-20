«Нельзя даже грибникам»: новосибирцам запретили ходить в лес – иначе штраф

Однако есть и ряд разрешений – можно посещать базы отдыха, а также лес рядом с дачами. Прохожим и грибникам тоже запрещен вход, но если вы случайно окажетесь в лесу и не нанесете ущерб лесу, то с вами проведут профилактическую беседу.