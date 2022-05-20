«Нельзя даже грибникам»: новосибирцам запретили ходить в лес – иначе штраф

Изначально было запрещено поджигать сухую траву, но теперь власти запретили ходить в лес. Ограничения ввели до 25 мая. Запрет распространяется на всех, чья деятельность никак не связана с лесным хозяйством.
Однако есть и ряд разрешений – можно посещать базы отдыха, а также лес рядом с дачами. Прохожим и грибникам тоже запрещен вход, но если вы случайно окажетесь в лесу и не нанесете ущерб лесу, то с вами проведут профилактическую беседу.
За соблюдением правил следят патрульные группы, администрация, органы сельхоза, самоуправление, собственники и арендаторы леса. За нарушение грозит штраф до 5 тысяч рублей физлицу, до 40 тысяч – должностному и до 500 – юридическому, пишет Сиб.фм.