«Нельзя даже грибникам»: новосибирцам запретили ходить в лес – иначе штраф

«Нельзя даже грибникам»: новосибирцам запретили ходить в лес – иначе штраф
«Нельзя даже грибникам»: новосибирцам запретили ходить в лес – иначе штраф
Вчера, 11:01ЭкологияФото: Медиахолдинг1Mi

Новосибирцы за вход в лес заплатят по 5 тысяч рублей штрафа

На территории Новосибирской области продолжает действовать особый противопожарный режим, который ввели 15 апреля.

Изначально было запрещено поджигать сухую траву, но теперь власти запретили ходить в лес. Ограничения ввели до 25 мая. Запрет распространяется на всех, чья деятельность никак не связана с лесным хозяйством.

Однако есть и ряд разрешений – можно посещать базы отдыха, а также лес рядом с дачами. Прохожим и грибникам тоже запрещен вход, но если вы случайно окажетесь в лесу и не нанесете ущерб лесу, то с вами проведут профилактическую беседу.

За соблюдением правил следят патрульные группы, администрация, органы сельхоза, самоуправление, собственники и арендаторы леса. За нарушение грозит штраф до 5 тысяч рублей физлицу, до 40 тысяч – должностному и до 500 – юридическому, пишет Сиб.фм.

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