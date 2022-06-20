Новосибирские экологи набили тату SOS соколам, ради защиты от арабских шейхов

По словам представительницы Всемирного фонда дикой природы Татьяны Иваницкой, тату сделали уже 8 птенцам редкого вида соколов. Так они станут неприглядной добычей для арабских шейхов.
«Птица с пометкой уже не идеальна, и её отпустят. Сами татуировки наносили волонтеры Центра реабилитации диких животных Новосибирска – это была безболезненная процедура», - рассказала орнитолог Елена Шнайдер.
Также на лапки некоторых балобанят поместили GPS-трекер. Теперь гнезда и перемещение соколов будут отслеживать.