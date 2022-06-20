Новосибирские экологи набили тату SOS соколам, ради защиты от арабских шейхов

В Новосибирске соколам балобанам сделали татуировки SOS для защиты

Новосибирские экологи набили татуировки SOS на лапах и клювах соколов балобанов ради защиты от браконьеров из Арабских стран. Об этом рассказали в WWF России.

По словам представительницы Всемирного фонда дикой природы Татьяны Иваницкой, тату сделали уже 8 птенцам редкого вида соколов. Так они станут неприглядной добычей для арабских шейхов. «Птица с пометкой уже не идеальна, и её отпустят. Сами татуировки наносили волонтеры Центра реабилитации диких животных Новосибирска – это была безболезненная процедура», - рассказала орнитолог Елена Шнайдер. Также на лапки некоторых балобанят поместили GPS-трекер. Теперь гнезда и перемещение соколов будут отслеживать.

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