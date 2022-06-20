Новосибирские экологи набили тату SOS соколам, ради защиты от арабских шейхов

Новосибирские экологи набили тату SOS соколам, ради защиты от арабских шейхов
Новосибирские экологи набили тату SOS соколам, ради защиты от арабских шейхов
Вчера, 16:44ЭкологияФото: WWF

В Новосибирске соколам балобанам сделали татуировки SOS для защиты

Новосибирские экологи набили татуировки SOS на лапах и клювах соколов балобанов ради защиты от браконьеров из Арабских стран. Об этом рассказали в WWF России.

По словам представительницы Всемирного фонда дикой природы Татьяны Иваницкой, тату сделали уже 8 птенцам редкого вида соколов. Так они станут неприглядной добычей для арабских шейхов.

«Птица с пометкой уже не идеальна, и её отпустят. Сами татуировки наносили волонтеры Центра реабилитации диких животных Новосибирска – это была безболезненная процедура», - рассказала орнитолог Елена Шнайдер.

Также на лапки некоторых балобанят поместили GPS-трекер. Теперь гнезда и перемещение соколов будут отслеживать.

Материалы по теме:
НовосибирскНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы