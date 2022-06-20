Рейтинг садовых вредителей – пять самых опасных назвали новосибирские ученые

Обыкновенный паутинный клещ

Класс паукообразные. Многоядный вредитель, распространен повсеместно. Повреждает более 200 видов растений, в том числе – огурец, кабачок, малину, землянику, яблоню, цветочные и декоративные культуры (розу, гвоздику, хризантему, гортензию и др.). В последние годы в условиях Сибири вредоносность паутинного клеща увеличилась, он стал активно повреждать различные культуры не только в теплицах, но и в открытом грунте. Клещ питается и размножается преимущественно на нижней стороне листьев, высасывая из них соки. Листья сначала приобретают мраморную окраску, затем желтеют и отмирают. Клещ предпочитает высокие температуры – +25-32°C и относительно низкую влажность воздуха – 35-60%.