Холодная погода не дает очистить дороги от пыли в Новосибирске

Минусовая погода не дает запустить пылесборники в Новосибирске. Об это заявил мэр Анатолий Локоть на оперативном совещании 21 марта.
По словам мэра Новосибирска, коммунальные службы не могут приступить к своей работе из-за низкой температуры воздуха. Сейчас дорожники ждут более теплую погоду, чтобы очистить улицы от пыли.
«Пока, в связи с погодными условиями, не можем запустить технику — пылесборники — ждем установления теплой погоды. Тогда уже приступим к летнему варианту уборки улиц», — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Помимо этого, в городе идет предотвращение подтопления домов во время паводка. С участков в низине вывозится снег, а в городе открыты ливневые канализации.
Напомним, ранее автомобилисты заметили пылевую бурю на дороге в Новосибирске. Однако не всем такая уборка пришлась по нраву. По словам новосибирцев, дорожники лишь перемещают пыль с земли в воздух.