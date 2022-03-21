Холодная погода не дает очистить дороги от пыли в Новосибирске

Холодная погода не дает очистить дороги от пыли в Новосибирске
Холодная погода не дает очистить дороги от пыли в Новосибирске
Сегодня, 10:41ЭкологияФото: АСТ-54
Сейчас коммунальщики ожидают более теплую температуру воздуха.

Минусовая погода не дает запустить пылесборники в Новосибирске. Об это заявил мэр Анатолий Локоть на оперативном совещании 21 марта.

По словам мэра Новосибирска, коммунальные службы не могут приступить к своей работе из-за низкой температуры воздуха. Сейчас дорожники ждут более теплую погоду, чтобы очистить улицы от пыли.

«Пока, в связи с погодными условиями, не можем запустить технику — пылесборники — ждем установления теплой погоды. Тогда уже приступим к летнему варианту уборки улиц», — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Помимо этого, в городе идет предотвращение подтопления домов во время паводка. С участков в низине вывозится снег, а в городе открыты ливневые канализации.

Напомним, ранее автомобилисты заметили пылевую бурю на дороге в Новосибирске. Однако не всем такая уборка пришлась по нраву. По словам новосибирцев, дорожники лишь перемещают пыль с земли в воздух.

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