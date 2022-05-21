Прокуратура нашла в лесах новосибирских ученых нарушения пожарной безопасности

В пользовании СО РАН находятся участки площадью 545 га. Именно в этих лесных границах нашли нарушения требований статьи 53.1 Лесного кодекса РФ.
Прокуроры заключили, что ученые некачественно очищали лес от мусора и сухой растительности – это увеличивало риски пожаров. Также на земельных участках не проводились осмотры и нахватало средств пожаротушения.
По итогу, прокурор Демешин вынес представление председателю СО РАН Валентину Пармону. Ему поручено устранить нарушения в период действия особого противопожарного сезона.