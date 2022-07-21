Два лося бежали по дороге в Новосибирске и едва не угодили под колёса автомобиля

Два лося бежали по дороге в Новосибирске и едва не угодили под колёса автомобиля
Два лося бежали по дороге в Новосибирске и едва не угодили под колёса автомобиля
Вчера, 13:24ЭкологияФото: АСТ-54

В пригороде Новосибирска на дороге заметили двух бегущих лосей

В Новосибирске автомобилисты вновь заметили пробегающих мимо диких животных. В соцсетях новосибирцы продолжают делиться фото и видео нетипичных участников дорожного движения. Например, в среду, 20 июля водитель увидел два маленьких лося.

Очевидец рассказал, что заметил их на улице Баганской. Эту дорогу окружает сосновый бор. Животные выбежали из леса и бежали по дороге. Но все обошлось без происшествий, и звери скрылись за деревьями.

Такие опасные действия не раз приводили к трагедиям. В Новосибирской области все больше фиксируют несчастных случаев, когда звери попадают под колеса машин.

Так, число аварий с дикими животными рекордно выросло с начала 2022 года в Новосибирской области. В ДТП погибли на 23 июня уже 13 косуль и 31 лось, сообщает Минприроды региона.

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