Два лося бежали по дороге в Новосибирске и едва не угодили под колёса автомобиля

Очевидец рассказал, что заметил их на улице Баганской. Эту дорогу окружает сосновый бор. Животные выбежали из леса и бежали по дороге. Но все обошлось без происшествий, и звери скрылись за деревьями.
Такие опасные действия не раз приводили к трагедиям. В Новосибирской области все больше фиксируют несчастных случаев, когда звери попадают под колеса машин.
Так, число аварий с дикими животными рекордно выросло с начала 2022 года в Новосибирской области. В ДТП погибли на 23 июня уже 13 косуль и 31 лось, сообщает Минприроды региона.