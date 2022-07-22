Крышесносный ураган надвигается на Новосибирск

Жители Карасука рассказали Atas.info о последствиях сильного ветра с дождем. По словам сибиряков, ураган сорвал обшивку крыш, повалил заборы и насаждения. Ущерб – внушительный.
«Ветер валил деревья, столбы и обрывал провода. В результате было нарушено электроснабжение на всю ночь»,
именно с такими последствиями столкнулись жители небольшого города.
Сервис «Яндекс.Погода» свидетельствует о том, что стихия продолжает надвигаться в сторону Новосибирска. В настоящий момент эпицентр урагана наблюдают в Кочках – в 173 километрах от регионального центра.
Напомним, как рассказали в компании АО «РЭС», ветер в Карасукском районе сорвал крыши и ветками деревьев оборвал линии электропередач. Без света остались более 1800 человек и 31 социально значимый объект. Под отключение попали 15 населенных пунктов района.