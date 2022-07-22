Крышесносный ураган надвигается на Новосибирск

Крышесносный ураган надвигается на Новосибирск
Крышесносный ураган надвигается на Новосибирск
Вчера, 17:02ЭкологияФото: очевидцев, «Мой район – Караскуский»
В ночь с 21 на 22 июля жители Новосибирской области были в шоке: ураган разбушевался настолько, что сносил крыши и деревья на своем пути. Теперь стихия надвигается и на Новосибирск.

Жители Карасука рассказали Atas.info о последствиях сильного ветра с дождем. По словам сибиряков, ураган сорвал обшивку крыш, повалил заборы и насаждения. Ущерб – внушительный.

«Ветер валил деревья, столбы и обрывал провода. В результате было нарушено электроснабжение на всю ночь»,

именно с такими последствиями столкнулись жители небольшого города.

Сервис «Яндекс.Погода» свидетельствует о том, что стихия продолжает надвигаться в сторону Новосибирска. В настоящий момент эпицентр урагана наблюдают в Кочках – в 173 километрах от регионального центра.

Напомним, как рассказали в компании АО «РЭС», ветер в Карасукском районе сорвал крыши и ветками деревьев оборвал линии электропередач. Без света остались более 1800 человек и 31 социально значимый объект. Под отключение попали 15 населенных пунктов района.

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