Крышесносный ураган надвигается на Новосибирск

В ночь с 21 на 22 июля жители Новосибирской области были в шоке: ураган разбушевался настолько, что сносил крыши и деревья на своем пути. Теперь стихия надвигается и на Новосибирск.

Жители Карасука рассказали Atas.info о последствиях сильного ветра с дождем. По словам сибиряков, ураган сорвал обшивку крыш, повалил заборы и насаждения. Ущерб – внушительный. «Ветер валил деревья, столбы и обрывал провода. В результате было нарушено электроснабжение на всю ночь», именно с такими последствиями столкнулись жители небольшого города. Сервис «Яндекс.Погода» свидетельствует о том, что стихия продолжает надвигаться в сторону Новосибирска. В настоящий момент эпицентр урагана наблюдают в Кочках – в 173 километрах от регионального центра. Напомним, как рассказали в компании АО «РЭС», ветер в Карасукском районе сорвал крыши и ветками деревьев оборвал линии электропередач. Без света остались более 1800 человек и 31 социально значимый объект. Под отключение попали 15 населенных пунктов района.

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