Миллионы пчёл массово гибнут на пасеках в Новосибирской области

Пчеловодов предупреждали о том, что предприятие будет опрыскивать поля и в этот день насекомых из улья не выпускали. Однако 17 июля в большинстве пасеках пчел обнаружили мертвыми.
По словам пострадавших новосибирцев, они уверены, что были опрысканы поля пшеницы, от чего погибли не только пчелы, но и другие насекомые, пишет КП-Новосибирск.
Ущерб в большинстве пасеках – миллион рублей. В итоге мертвых пчел сдали на экспертизу, которая покажет, от чего именно они умерли.
Напомним, пчеловоды из Доволенского района Новосибирской области бьют тревогу – их пчелы массово гибнут, а причина до сих пор не установлена.