Миллионы пчёл массово гибнут на пасеках в Новосибирской области

Миллионы пчёл массово гибнут на пасеках в Новосибирской области
Миллионы пчёл массово гибнут на пасеках в Новосибирской области
Вчера, 13:46ЭкологияФото: Медиахолдинг1Mi
В Новосибирской области начался массовый мор пчёл. Пасечники во всем винят опрысканные ядом поля. Ущерб считают со всех районов региона.

Пчеловодов предупреждали о том, что предприятие будет опрыскивать поля и в этот день насекомых из улья не выпускали. Однако 17 июля в большинстве пасеках пчел обнаружили мертвыми.

По словам пострадавших новосибирцев, они уверены, что были опрысканы поля пшеницы, от чего погибли не только пчелы, но и другие насекомые, пишет КП-Новосибирск.

Ущерб в большинстве пасеках – миллион рублей. В итоге мертвых пчел сдали на экспертизу, которая покажет, от чего именно они умерли.

Напомним, пчеловоды из Доволенского района Новосибирской области бьют тревогу – их пчелы массово гибнут, а причина до сих пор не установлена.

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