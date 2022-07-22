Женская грудь повисла в небе над Новосибирском

В небе над Новосибирском повисли облака в форме женской груди

В четверг, 21 июля Новосибирск накрыло грозой и молниями. После природного явления городские жители начали делиться фотографиями в соцсетях. На красивых кадрах виднелись облака, похожие на женскую грудь.

Такую форму облаков иногда называют вымеобразной или по-простому — мамматусы. Облака приобрели сумчатую форму. Как рассказали новосибирцы, обычно их можно увидеть в тропических широтах, так как они связаны с образованием тропических циклонов, грозовыми штормами и сильном ветре. Фото: очевидцев, АСТ-54 Вымеобразные облака в форме груди могут находиться на расстоянии нескольких десятков километров от грозового очага. Так и случилось. «Такую нежно-розовую красоту быстро сменила мощная гроза. Но такие облака вообще впервые вижу, очень необычно выглядит», рассказал Николай в беседе с Atas.info. «Видела это вечернее зрелище в Октябрьском районе. Невероятно красиво», поделилась с Atas.info Олеся.

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