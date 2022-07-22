Женская грудь повисла в небе над Новосибирском

Такую форму облаков иногда называют вымеобразной или по-простому — мамматусы. Облака приобрели сумчатую форму. Как рассказали новосибирцы, обычно их можно увидеть в тропических широтах, так как они связаны с образованием тропических циклонов, грозовыми штормами и сильном ветре.
Вымеобразные облака в форме груди могут находиться на расстоянии нескольких десятков километров от грозового очага. Так и случилось.
«Такую нежно-розовую красоту быстро сменила мощная гроза. Но такие облака вообще впервые вижу, очень необычно выглядит»,
рассказал Николай в беседе с Atas.info.
«Видела это вечернее зрелище в Октябрьском районе. Невероятно красиво»,
поделилась с Atas.info Олеся.