Огромные мешки с мусором неизвестные выбросили с высотки в Новосибирске

Жители Первомайского района в Новосибирске пожаловались на выброс мусора во дворы через окно. Об этом стало известно в группе «Моя Первомайка».
Инцидент произошел на улице Твардовского в доме №22/5. Огромные мешки мусора выбросили с верхних этажей многоквартирного дома.
«Очевидцы сообщают, что пакеты выбросили из квартиры на 10-ом этаже с красным ограждением на балконе и открытым окном», - написано в сообщении.
Как отметили новосибирцы в комментариях, жильцы уже неоднократно сталкивались с этой проблемой в этом же доме. Виновников загрязнения двора назвали колхозниками.