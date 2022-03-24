Огромные мешки с мусором неизвестные выбросили с высотки в Новосибирске

Огромные мешки с мусором неизвестные выбросили с высотки в Новосибирске
Огромные мешки с мусором неизвестные выбросили с высотки в Новосибирске
Сегодня, 07:02ЭкологияФото: Моя Первомайка
Предположительно, что мусор выбросили с 10-го этажа.

Жители Первомайского района в Новосибирске пожаловались на выброс мусора во дворы через окно. Об этом стало известно в группе «Моя Первомайка».

Инцидент произошел на улице Твардовского в доме №22/5. Огромные мешки мусора выбросили с верхних этажей многоквартирного дома.

«Очевидцы сообщают, что пакеты выбросили из квартиры на 10-ом этаже с красным ограждением на балконе и открытым окном», - написано в сообщении.

Как отметили новосибирцы в комментариях, жильцы уже неоднократно сталкивались с этой проблемой в этом же доме. Виновников загрязнения двора назвали колхозниками.

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