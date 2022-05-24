Прокуратура возбудила дело после гибели рыбы в реке Амба под Новосибирском

Напомним, мор рыб был замечен нашем читателем у озера Ширь, в которое впадает река Амба в мае 2022 года. Тогда местные предположили, что во всем виновата свиноферма, сливающая вредные отходы - и в чем-то оказались правы.
«Во время проверки проб воды выяснилось, что на поверхности реки оседали химикаты, пестициды и другие вещества. Предположительно, в водоем сбрасывал их перерабатывающий завод, которой расположен рядом», - пояснили журналисту сайта в прокуратуре Новосибирской области.
Также в ведомстве добавили, что пока идет проверка неизвестно, причастен ли в полной мере к случившемуся АО «Кудряшовский», также пока рано говорить о нанесенном ущербе. Мы продолжим следить за развитием ситуации.