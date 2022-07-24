Температура воды в Оби и Новосибирском водохранилище достигла отметки +16 градусов

Добавим, что максимальная отметка температуры достигала 22 градуса этим летом. Сегодня же вода прогрелась до +16 тепла, но есть вероятность и потепление до +18…20 градусов.
Наутро температура воздуха в Новосибирске и области составляет +14…16 градусов. Столбик термометра днем поднимется до +17…+19 градусов.
Вероятность осадков – 80%. В вечернее время начнется сильный дождь, а закончится он лишь к 22 часам. Потепление придет уже во вторник, 26 июля. Воздух прогреется до +25 градусов тепла. Небо облачное, но без осадков.