Вонь, мор рыб и зверей у реки Амба: что нашла прокуратура в Новосибирской области

Вонь, мор рыб и зверей у реки Амба: что нашла прокуратура в Новосибирской области
Вонь, мор рыб и зверей у реки Амба: что нашла прокуратура в Новосибирской области
Сегодня, 11:18ЭкологияФото: Медиахолдинг1Mi

Животные и рыбы погибают на берегу реки Амба в Новосибирской области

Жителей Колыванского района Новосибирской области тревожит вонь и загрязнение реки Амба, из-за чего берег заполонило мертвой рыбой и тушами зверей. Об экологической ситуации и возбуждении уголовное дела прокуратурой региона рассказал Atas.info депутат горсовета от района Алексей Астафьев.

Местные жители уверены, что в гибели живности виноваты фермерские хозяйства, работающие в Колыванском районе. Кто-то сливает нечистоты в речушку Амбу, не думая о последствиях для экологии края.

«В четверг, 19 мая, я был в отделе полиции по Колывани и там не стали возбуждать уголовное дело так сразу, опираясь на то, что доказать причастность свинокомплекса АО «Кудряшовский» к мору рыбы пока очень сложно. Сказали, что будет недостаточно взять пробу воды в реке Амба – ведь её истоки не соприкасаются с территорией фермы. Нужно доказать откуда точно пошёл сброс «свиной жижи» в наш водоем. А для этого понадобятся ещё пробы грунта для сравнения», - пояснил депутат Астафьев.

Просьбы колыванцев и депутата были услышаны. На днях, 24 мая, прокуратура Новосибирской области возбудила уголовное дело по факту загрязнения реки Амба после публикации Atas.info. В пробах воды с поверхности выявили превышение вредных веществ. Сейчас начнут вычислять виновного.

В пройме речки Амба есть и другое фермерское хозяйство по разведению коров – АО «Скала». Либо его, либо свинокомплекс могут привлечь к ответственности, предположил общественник, добавив, что АО «Кудряшовский» как крупного налогоплательщика сразу обвинить никто не осмелится.

«На берегу речушки можно найти не только мертвых рыб, рядом вымерли лесные животные: бобры, ондатры, крысы. Воду из Амбы уже давно не пьют даже собаки, кошки плюются от этой рыбы, а птицы над акваторией не летают. Люди не знают, где теперь заниматься промыслом», - рассказали жители Колывани.

Местные депутаты, по словам Астафьева, на протяжении нескольких лет предлагают главе Колыванского района привлечь эколога. В последний раз специалист работал в тех краях до 2010 году. За это время экология и жизнь горожан круто изменилась в худшую сторону.

«В свое время мы отстояли и не допустили строительство индюшатника и курятника в районе. Сейчас и без них от других производств проблем достаточно».

Кроме того, помимо грязных рек местных тревожит постоянная вонь. Они уверяют, что ещё лет 10 назад подобной экологической катастрофы у них в районе не было.

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