Где кусают клещи новосибирцев: заболеваемость энцефалитом и боррелиозом бьет рекорды

Названы районы Новосибирской области, где больше всего кусают клещи

Новосибирская область в 2022 году продолжает бить рекорды по заболеваемости энцефалитом и боррелиозом. Об этом доложил руководитель Роспотребнадзора Александр Щербатов во время оперативного совещания в правительстве 25 июля 2022 года.

«С нарастающим итогом в учреждения здравоохранения с укусом клеща обратились 14 304 жителя Новосибирской области – это больше 2021 года на 3%», заявил Александр Щербатов. Наибольшее количество укусов в регионе фиксируют в Искитимском, Мошковском районах и Бердске. В Новосибирске клещи больше всего кусали в Центральном, Ленинском и Дзержинском районах. Клещевой энцефалит выявлен у 90 человек – это в 2 раза больше 2021 года. Клещевой боррелиозом – 115, что больше уровня прошлого года. Кроме того, в НСО фиксируется стремительный рост заболеваний коронавирусной инфекции. За неделю в Новосибирске и области рост коронавируса увеличился на 10% и составил 368 случаев заболеваний. Наибольшее количество заболевших в регионе. Выявлен вирус у 206 человек (56%).

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