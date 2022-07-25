Где кусают клещи новосибирцев: заболеваемость энцефалитом и боррелиозом бьет рекорды

«С нарастающим итогом в учреждения здравоохранения с укусом клеща обратились 14 304 жителя Новосибирской области – это больше 2021 года на 3%»,
заявил Александр Щербатов.
Наибольшее количество укусов в регионе фиксируют в Искитимском, Мошковском районах и Бердске. В Новосибирске клещи больше всего кусали в Центральном, Ленинском и Дзержинском районах.
Клещевой энцефалит выявлен у 90 человек – это в 2 раза больше 2021 года. Клещевой боррелиозом – 115, что больше уровня прошлого года.
Кроме того, в НСО фиксируется стремительный рост заболеваний коронавирусной инфекции. За неделю в Новосибирске и области рост коронавируса увеличился на 10% и составил 368 случаев заболеваний. Наибольшее количество заболевших в регионе. Выявлен вирус у 206 человек (56%).