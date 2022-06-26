Новосибирцы возмутились незаконной вырубкой деревьев на берегу Оби - все ли законно?

«Раньше едешь, и дорога к местам стоянки на берегу была вся в соснах, а теперь там ужас, что делается. У меня вопрос, на законных ли основаниях вырубают лес? Ведь там живёт много животных, есть лисы, косули, бурундуки, и даже лосей мы видели. И вот началась вырубка»,