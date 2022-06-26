Новосибирцы возмутились незаконной вырубкой деревьев на берегу Оби - все ли законно?

Как рассказали очевидцы в соцсетях, лес вырубают между деревнями Кирза и Спирино. Кроме того, сибиряки написали, что рядом с этим участком обитают десятки диких животных, которые скрывались за деревьями.
«Раньше едешь, и дорога к местам стоянки на берегу была вся в соснах, а теперь там ужас, что делается. У меня вопрос, на законных ли основаниях вырубают лес? Ведь там живёт много животных, есть лисы, косули, бурундуки, и даже лосей мы видели. И вот началась вырубка»,
написала жительница Новосибирской области.
Напомним, ранее в НСО был подобный скандал, однако в Минприроды назвали законной вырубку леса в поселке под Новосибирском. Ранее местные жители жаловались, что лесорубы спилили хорошие сосны, а трогать гнилые березы, соседствующие рядом, не стали.