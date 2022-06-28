Названа причина сильнейшего урагана под Новосибирском, уничтожившего все вокруг

Названа причина сильнейшего урагана под Новосибирском, уничтожившего все вокруг
Названа причина сильнейшего урагана под Новосибирском, уничтожившего все вокруг
Вчера, 12:57ЭкологияФото: Медиахолдинг1Mi

Синоптики назвали причину урагана в Новосибирской области

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра рассказали, что ураган в Новосибирской области возник из-за разницы температур на поверхности земли и в атмосфере.

Сильнейший ураган бушевал несколько дней в разных районах области. Ветер до 25 метров в секунду сорвал крыши 40-ка домов и балконы, а также повалил деревья и оставил школы без крыши.

Синоптики добавили, что практически по всей территории Сибири наблюдались мощные конвективные явления — грозовые очаги, шквалы ветра, град.

«Они связаны с существенным прогревом воздуха у земной поверхности, в это время на высоте 5 км воздух холодный, и поэтому этот контраст вызывает появление мощных кучевых облаков и грозовых, градовых, шквалистых явлений», — передают в центре.

Добавим, что грозы, дождь и град в Западной Сибири сохранятся еще на несколько дней. Погоду можете посмотреть в материале ATAS.INFO.

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