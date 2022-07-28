«Экология-Новосибирск» закупит мусорные контейнеры на 107 млн рублей

Региональный оператор по вывозу ТКО «Экология-Новосибирск» купит 7 тысяч мусорных контейнеров за 100 млн рублей – спустя три месяца после забастовки водителей мусоровозов. Информацию разместили на сайте Госзакупок, подробнее – в материале Atas.info.

В апреле 2022 года в Новосибирске произошел мусорный коллапс – сотни водителей арендованных мусоровозов «Эконтранс-Н» устроили забастовку и не вышли на работу. От громкого скандала больше всего страдали городские жители, потому что тонны мусора со дворов не вывозили неделями. Во время мусорной забастовки, жители Новосибирска направили письмо с подписями губернатору Андрею Травникову – в нем просили сменить регоператора. После этого ООО «Экология Новосибирск» сохранила статус оператора, но лишилась мусорной концессии. Губернатор Новосибирской области Травников расторг мусорную концессию с «Экологией» Вскоре мусор все-таки вывезли, но поднялся вопрос о нехватке контейнеров для отходов, в связи «со снятием 7 тыс. арендованных мусорных баков», рассказывала директор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова в беседе с РБК. По ее словам, эти емкости принадлежали структурам ЗАО МКС. Депутат Вадим Агеенко: «Может ли регоператор-банкрот заниматься вывозом мусора»? Всего в Новосибирске более 20 тысяч пластиковых и металлических мусорных контейнеров, около 550 мусорных бункеров и около 100 заглубленных контейнеров. Минимальная стоимость одного мусорного контейнера — около 15 тысяч рублей. Из общего парка 7 тысяч принадлежат ЗАО «МКС», по данным регоператора, ему принадлежат также около 7 тысяч контейнеров. Всего в регионе компания обслуживает 20 тысяч контейнерных площадок, где расположено порядка 42 тысяч емкостей. Шесть на шесть: что не так с мусорной реформой в Новосибирской области в июле 2022 С 2019 года «Экология-Новосибирск» увеличила контейнерный парк региона на 13 990 контейнеров и бункеров для отходов. В 2022 году компания закупает более 7 тысяч баков, что значительно больше, чем в предыдущие разы. По данным из документации, регоператор 13 и 15 июля разместил две госзакупки общей суммой более чем на 100 миллионов рублей. В первом контракте компания закупает 3 000 контейнеров (стоимость одного - 15 361 рублей). Общая сумма контракта - 46 085 130 рублей. Во втором заказе «Экология НСК» закупает 4 тысячи контейнеров. Общая сумма контракта - 61 446 840 рублей. Срок исполнения этих двух контрактов - до 28 февраля 2023 года. Кроме того, на сайте удалось найти еще три свежих заказа. 28 февраля регоператор опубликовал закупку на 12 828 800,00 рублей. На эту сумму планируется закупить 150 контейнеров до конца 2022 года. 21 июля «Экология-Новосибирск» заключила договор на сумму 240 000,00 рублей. Срок исполнения короткий – до 31 июля 2022 года. Всего планируется закупить 60 контейнеров. Цена за один – 4 000 рублей. Еще один заказ был заключен 21 июля на сумму 194 313,00 рублей. Срок исполнения – 31 декабря 2022 года. В документации указано, что оператор купит один контейнер. Новая мусорная концессия в Новосибирской области принята на внеочередной сессии Напомним, в апреле 2022 года в Новосибирске установили новые боксы для раздельного мусора в трех районах города. Всего было закуплено 2 531 контейнеров. Они появились в Кировском, Советском и Первомайском районах. Почему же работа ООО «Экология-Новосибирск», как регоператора критиковалась в дни забастовки мусоровозов и почему расторгнута концессия на строительство мусорных заводов, - в материале Atas.info.

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