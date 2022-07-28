Стали поливать чаще: "Сибантрацит" услышал жалобы людей на угольную пыль

Руководство разреза "Восточный" пообещало увеличить частоту полива дороги, по которой курсируют самосвалы с углем. Произошло это после публикации Atats.info о проблемах, с которыми сталкиваются жители села Харино

Дорогу, по который автотранспортом вывозят добытый уголь с разреза "Восточный" в Искитимском районе Новосибирской области, будут поливать чаще. Это делается для того, чтобы минимизировать распространение в воздухе угольной пыли, которая неизбежно летит из кузова самосвала и оседает на дорожном покрытии. Произошло это после публикации Atas.info о проблемах, с которыми сталкиваются жители села Харино, находящегося в непосредственной близости от дороги и разреза. По словам старосты села Бориса Горлова, после выхода нашего материала с ним связались представители администрации разреза "Восточный" и выразили готовность совместно с жителями обсудить экологическую обстановку в районе угледобычи и наметить пути улучшения ситуации. "Сегодня у нас выездная комиссия "Сибирского антрацита" будет работать, все пожелания и просьбы будем высказывать, будем разговаривать", - сообщил редакции Борис Горлов. Видео: Артем Шершнев Село Харино, где остается около 150 жителей, окружают три разреза, где ведется добыча угля открытым способом: "Восточный", самый близкий, километрах в пяти "Колыванский" и так называемый Крутихинский участок. Жители рассказывают, что в буквальном смысле задыхаются от угольной пыли, которая накрывает село как со стороны дороги, где постоянной курсируют тяжелые самосвалы, там и со стороны мест угледобычи.

ООО «Разрез Восточный» занимается добычей антрацита открытым способом. Управляется ООО «УК «Сибантрацит», которая принадлежит зарегистрированной на Кипре компании «SIBANTHRACITE PLC». Группа «Сибантрацит» занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественного антрацита UHG. Является крупнейшим в России производителем металлургических углей, сказано на официальном сайте компании.

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