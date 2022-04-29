Вереницу планет увидят жители Новосибирска 24 мая

«5 мая – начало видимости Сатурна, который не появлялся у нас несколько месяцев. Теперь он будет сопровождать нас до конца года. Визуально – это яркая точка в небе. Через телескоп – диск планеты и кольца. Далее, с 13 мая стартует сезон наблюдения Юпитера. И, к слову, 12 июня добавится ещё Марс. Вместе с Венерой, все четыре планеты будут дружно двигаться в небе. Это нельзя назвать парадом планет. Скорее, их вереница или цепочка. Специального термина для данного явления нет», - рассказал Олег Кашин «АиФ-Новосибирск».