Вереницу планет увидят жители Новосибирска 24 мая

Яркие звезды над утренним небом Новосибирска начнут появляться в мае и июне. Уже к 24 мая их появится сразу три, а вместе с ними будет видна Луна. Как рассказал член Совета Регионального астрономического общества Олег Кашин, таким образом, создается «вереница» небесных светил.
«5 мая – начало видимости Сатурна, который не появлялся у нас несколько месяцев. Теперь он будет сопровождать нас до конца года. Визуально – это яркая точка в небе. Через телескоп – диск планеты и кольца. Далее, с 13 мая стартует сезон наблюдения Юпитера. И, к слову, 12 июня добавится ещё Марс. Вместе с Венерой, все четыре планеты будут дружно двигаться в небе. Это нельзя назвать парадом планет. Скорее, их вереница или цепочка. Специального термина для данного явления нет», - рассказал Олег Кашин «АиФ-Новосибирск».
Вечером 24 мая на восточном направлении можно заметить одновременно Луна, Сатурн, Юпитер и Венеру. В этих числах планета Марс доступна для наблюдения через телескоп.
Напомним, ранее астрофотограф снял розовое полярное сияние в пригороде Новосибирска. На кадрах заметно, как у северного сияния меняется яркость, цветность и размер. На фоне ярко-желтых звезд проявлялись ярко-розовые и желтоватые полосы.