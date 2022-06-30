Искрящие молнии: в Новосибирске ночную грозу сняли на видео

О надвигающемся природном явлении заранее предупреждали синоптики. Так и случилось. В Новосибирске всю ночь гремели грозы и лили сильнейшие дожди. Ветер достигал 25 метров в секунду.
Гроза повлияла и на посадку самолетов в аэропортах. Десять бортов были отправлены в Барнаул. Кроме того, искрящая молния ударила в верхушку строительного крана.
Жительница Тогучина в Новосибирской области рассказала Atas.info, что проснулась ночью и сильно испугалась светящихся бликов в ее окне.
«Резко проснулась от стуков и громыхания. Было открыто окно, побежала закрывать – дождь лил неведанной силой. Ощущение, что конец света», - поделилась Татьяна в беседе с Atas.info.
А вот ранним утром от непогоды не было и следа. Небо 30 июня ясное и без туч. О возможном дожде ничего не предвещает.