Искрящие молнии: в Новосибирске ночную грозу сняли на видео

Искрящие молнии: в Новосибирске ночную грозу сняли на видео
Искрящие молнии: в Новосибирске ночную грозу сняли на видео
Вчера, 12:02ЭкологияФото: Медиахолдинг1Mi

Ночная гроза в Новосибирске попала на видео

В ночь на 30 июня жители Новосибирской области наблюдали за устрашающей грозой и бушующими молниями – ВИДЕО.

О надвигающемся природном явлении заранее предупреждали синоптики. Так и случилось. В Новосибирске всю ночь гремели грозы и лили сильнейшие дожди. Ветер достигал 25 метров в секунду.

Гроза повлияла и на посадку самолетов в аэропортах. Десять бортов были отправлены в Барнаул. Кроме того, искрящая молния ударила в верхушку строительного крана.

Жительница Тогучина в Новосибирской области рассказала Atas.info, что проснулась ночью и сильно испугалась светящихся бликов в ее окне.

«Резко проснулась от стуков и громыхания. Было открыто окно, побежала закрывать – дождь лил неведанной силой. Ощущение, что конец света», - поделилась Татьяна в беседе с Atas.info.

Видео:АСТ-54

А вот ранним утром от непогоды не было и следа. Небо 30 июня ясное и без туч. О возможном дожде ничего не предвещает.

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