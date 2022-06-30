Стали известны причины массового нашествия клещей в Новосибирске

В 2022 году в Новосибирской области зафиксировано 11 233 укосов клещом – это на 15% большем, чем в 2021 году. Причины назвал кандидат медицинский наук Яков Новосёлов.

Одной из причин нашествия клещей – погода. В регионе потеплело значительно раньше, а значит люди раньше выезжали на природу. Кроме того, на распространение насекомых влияет некачественная обработка зеленых зон, сообщает портал Om1.ru. В каких районах клещи чаще всего кусают новосибирцев в регионе? – в Бердске, Искитиме и Мошково. А в городе большое количество укусов зафиксировано в Центральном и Дзержинском районах. Укус клеща достаточно опасен. Он может спровоцировать боррелиоз и энцефалит, а также сыпной тиф, туляремию, геморрагическую лихорадку, эрлихиоз и ряд других болезней.

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