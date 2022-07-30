"Сибирь не свалка": жители Раздольного выступили против мусорного полигона

"Сибирь не свалка": жители Раздольного выступили против мусорного полигона
"Сибирь не свалка": жители Раздольного выступили против мусорного полигона
Вчера, 13:52ЭкологияФото: Полина Симакова
Местные жители провели сход на предполагаемом месте строительства Правобережного мусорного полигона. Люди намерены не допустить появления гигантской свалки на территории Раздольненского сельсовета

Более 200 человек пришли на встречу с депутатом Госдумы от партии КПРФ Ренатом Сулеймановым, которая была организована на предполагаемом месте строительства нового мусорного полигона недалеко от села Раздольное Новосибирского района. Фактически, встреча превратилась в акцию протеста против появления свалки недалеко от десятков населенных пунктов. Люди держали в руках плакаты с надписями "Нет мусорному полигону!", "Сибирь не свалка", "Стройте свалку там, где безопасно, а не там, где вам выгодно".

- Я 10 лет назад продал квартиру в городе, купил здесь дом, все бросил, чтобы мои дети дышали чистым воздухом, пили чистую воду, жили на природе. Лишают не только меня одного этого. Это беда наша общая и она должна нас объединить, - сказал один из участников встречи.

Появление мусорного полигона серьезно нарушит экологию в густонаселенном районе, считают активисты.
Фото:Полина Симакова

По словам Рената Сулейманова, появление мусорного полигона на землях Раздольненского сельсовета нарушит интересы почти 13 тысяч владельцев дачных и земельных участков, которые находятся в радиусе 5 километров от места предполагаемого размещения свалки.

"Я готов, как депутат Государственной Думы обратиться с запросами в правительство области и в правительство Российской Федерации", - заявил Сулеманов. Он сообщил, что намерен вынести вопрос размещения полигона на обсуждение во время так называемого "правительственного часа", посвященного "мусорной реформе", который пройдет в нижней палате российского парламента в октябре текущего года.

Так выглядит место, где планируется построить мусорный полигон.
Фото:Полина Симакова

В ходе встречи были собраны подписи под обращением отказаться от планов строительства полигона на землях Раздольненского сельствета и сформирована инициативная группа, члены которой от имени всех жителей намерены начать переговоры с главой регионального МинЖКХ Денисом Архиповым.

Проект концессионного соглашения по строительству мусорных полигонов с мусоросортировочными комплексами предусматривает, что так называемый правобережный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Он займет площадь более 270 гектаров.

В августе 2021 года был опубликован отчет о результатах исследований, проведенных сотрудниками института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. В нем строительство мусорного полигона на территории Раздольненского сельсовета названо "нежелательным", поскольку реализация таких планов приведет к "непоправимым экологическим последствиям". Как говорится в документе, структура почв в этом районе такова, что воды с полигона легко попадут в водоносный слой, и колодцы в соседних селах будут отравлены. Кроме того, из-за расположения полигона на возвышенности, поверхностные стоки будут попадать в реки Ярская и Боровая, которые впадают в Иню. После чего загрязненная вода попадет непосредственно в Обь.

Предыдущая "мусорная концессия", которая была расторгнута в мае 2022 года, так же предусматривала строительство полигона на землях Раздольненского сельсовета. Местные жители уже несколько лет проводят акции протеста против такого варианта развития событий.

Сюжеты:
Мусорная концессия 2022
Материалы по теме:
мусормусорная концессияполигон
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы