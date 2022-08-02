Почти 1000 км дорог приведено в порядок за пять лет реализации нацпроекта БКД

Как отметил в ходе пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйств Новосибирской области Анатолий Костылевский, регион уже пять лет активно принимает участие в национальном проекте «Безопасные качественные дороги». «По итогам дорожных работ, выполненных за 5 лет в Новосибирской области, отремонтировано, реконструировано и построено 960 км дорог. Также установлено почти 100 светофоров и более 10,5 тысяч дорожных знаков, 20 км освещения. Все эти элементы влияют на безопасность дорожного движения, позволяют снизить аварийность», – сообщил министр.
Начиная с 2017 года на реализацию национального проекта направлено более 35 млрд рублей. В 2022 году финансирование составляет 9,84 млрд рублей: 4,26 млрд рублей – средства федерального бюджета, 5,34 млрд рублей областного бюджета; 240 млн рублей – местных бюджетов.
В 2022 году успешно проведена контрактация объектов дорожной отрасли. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году ведутся работы на 107 дорожных объектах, из них 96 – вводные. Уже завершены работы на 27 объектах, из них 10 введены в эксплуатацию.
Глава областного минтранса напомнил, что главная задача нацпроекта – повышение качества жизни населения путем создания современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры. Именно поэтому в приоритете Новосибирской области восстановление дорог, которые ведут к социально-значимым объектам: школам, больницам, детским садам. Также одним из важнейших вопросов остается развитие и укрепление связанности территорий для чего ведется активная работа по совершенствованию опорной сети автомобильных дорог.
Анатолий Костылевский особо подчеркнул, что текущая экономическая обстановка не отразилась на реализации национального проекта в Новосибирской области – работы ведутся под приоритетным контролем региональных властей. По решению Губернатора в регионе создан оперативный штаб по обеспечению устойчивости экономики Новосибирской области. В рамках деятельности штаба осуществляется выработка региональных мер поддержки отдельных предприятий и отраслей экономики, также проводится постоянная работа по взаимодействию с федеральными органами власти по выработке мер поддержки для максимального их использования в регионе.
Относительно планов реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на следующую пятилетку министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский отметил, что в настоящее время ведется работа по формированию региональной пятилетней программы дорожной деятельности на 2023 – 2027 годы. Основой акцент делается на опорной сети дорог. Разработан перечень объектов опорной сети, включающие данные по нормативному состоянию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Необходимо предусмотреть первоочередные мероприятия на автомобильных дорогах регионального значения, входящих в опорную сеть, в целях приведения их до конца 2027 года в нормативное состояние не менее 85%.