Лук резко подорожал до 49% в Новосибирской области

Кроме того, на 2,2% увеличилась цена мяса куриного, пшеничная мука теперь стоит 45,2 рубля, что на 2,7% дороже, чем было месяц назад. Десяток куриных яиц составил 77,2 рубля, гречка выросла на 105, 2 рубля, а сахар - 81 рубль (+14,8%).