Лук резко подорожал до 49% в Новосибирской области

В Новосибирской области зафиксировали рост цен на овощи и ряд других социально значимых продуктов. Больше всего подорожал лук, сообщил во время совещания в правительстве региона министр промышленности и торговли Андрей Гончаров.
Стоимость картофеля выросла на 4%, лука – до 49%. В среднем овощи в апреле подорожали на 20% по сравнению с февралём.
Кроме того, на 2,2% увеличилась цена мяса куриного, пшеничная мука теперь стоит 45,2 рубля, что на 2,7% дороже, чем было месяц назад. Десяток куриных яиц составил 77,2 рубля, гречка выросла на 105, 2 рубля, а сахар - 81 рубль (+14,8%).
Андрей Гончаров отметил, что новый урожай овощей поступит в регион в ближайшие дни. Также завезут около 2 000 тонн сахара, сейчас в запасе есть 650 тонн.