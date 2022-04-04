Лук резко подорожал до 49% в Новосибирской области

Лук резко подорожал до 49% в Новосибирской области
Лук резко подорожал до 49% в Новосибирской области
Сегодня, 11:05ЭкономикаФото: pixabay.com
Также цены поднялись на куриные яйца, гречку, масло и сахар.

В Новосибирской области зафиксировали рост цен на овощи и ряд других социально значимых продуктов. Больше всего подорожал лук, сообщил во время совещания в правительстве региона министр промышленности и торговли Андрей Гончаров.

Стоимость картофеля выросла на 4%, лука – до 49%. В среднем овощи в апреле подорожали на 20% по сравнению с февралём.

Кроме того, на 2,2% увеличилась цена мяса куриного, пшеничная мука теперь стоит 45,2 рубля, что на 2,7% дороже, чем было месяц назад. Десяток куриных яиц составил 77,2 рубля, гречка выросла на 105, 2 рубля, а сахар - 81 рубль (+14,8%).

Андрей Гончаров отметил, что новый урожай овощей поступит в регион в ближайшие дни. Также завезут около 2 000 тонн сахара, сейчас в запасе есть 650 тонн.

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