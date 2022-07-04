Андрей Травников поручил реализовать в срок весь объём строительных программ

Андрей Травников поручил реализовать в срок весь объём строительных программ
Андрей Травников поручил реализовать в срок весь объём строительных программ
4 июля, 15:40ЭкономикаФото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
В Новосибирской области удалось не допустить остановки строек и сохранить рабочие места в строительном секторе. В плановом порядке идёт возведение служебного жилья и жилья для детей-сирот.

На оперативном совещании в Правительстве Новосибирской области, которое провёл губернатор Андрей Травников, обсудили ввод в эксплуатацию жилья на территории муниципальных образований региона по итогам шести месяцев 2022 года. Тематический доклад представил исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Андрей Травников подчеркнул, что в этом году был принят серьёзный пакет мер для поддержки строительной отрасли со стороны федерального Правительства и Правительства Новосибирской области. «Это, в первую очередь, сохранение условий кредитования по старым ставкам для текущих проектов и новые, достаточно привлекательные ипотечные продукты, направленные на поддержание спроса на жильё. Мы не только не сократили государственный и муниципальный заказ, но и увеличили объём закупок по программам служебного жилья для бюджетников и квартир для детей-сирот. По поручению Президента России Владимира Путина, мы должны с опережением выполнять программу по расселению жителей из аварийного жилья. Задача этого года – реализовать весь объём строек, которые обеспечены бюджетным финансированием», – отметил губернатор.

В 2022 году необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 1 млн 760 тыс. квадратных метров жилья, – пояснил Алексей Колмаков. «За шесть месяцев 2022 года в регионе введён в эксплуатацию 1 млн 22 тыс. кв. м жилья. Это на 38% больше показателей 2021 года. Что касается служебного жилья для бюджетников и квартир для детей-сирот, в 2022 году запланирован ввод в эксплуатацию 46 таких домов – это 388 квартир. Ещё 24 служебные квартиры будут приобретены на первичном рынке. Всего на строительство специализированного фонда для строительства служебного жилья и жилья для детей-сирот в 2022 году предусмотрен 1 млрд 204 млн рублей», − заявил на оперативном совещании в Правительстве региона и.о. министра строительства Алексей Колмаков.

На региональном уровне, впервые за много лет, по решению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в целях недопущения остановки строек и бесперебойного их снабжения строительными материалами временное ограничение движения транспортных средств в весенний период 2022 года не распространялось на проезд автотранспорта, занятого в строительной сфере.

Основной мерой поддержки подрядчиков, занятых при возведении социально значимых объектов Новосибирской области, является оперативная синхронизация региональных законодательных и нормативно-правовых актов с федеральным законодательством в целях минимизации негативных последствий введённых против Российской Федерации ограничений.

Результатом таких своевременных мер стала возможность на законных основаниях компенсировать негативное влияние санкционного давления как при помощи федерального бюджета, так и из собственных средств Новосибирской области.

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