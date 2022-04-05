Средняя заработная плата в Новосибирске выросла до 46 тысяч рублей

Средняя заработная плата в Новосибирске выросла до 46 тысяч рублей
Средняя заработная плата в Новосибирске выросла до 46 тысяч рублей
Сегодня, 07:40ЭкономикаФото: Медиахолдинг1Mi
В прошлом году зарплата была на две тысячи меньше.

В Новосибирской области средняя заработная плата выросла до 46 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют новые данные Новосибирскстата.

Так, в начале 2022 года средняя зарплата составила 46 330 рублей. Еще в 2021 году показатель составлял 44 884 рублей.

Большие заработные платы имеют сотрудники финансовой сферы – связи и информационные технологии, а также представители добывающей отрасли.

«По предварительным данным, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе 2022 года составила 49 076 рублей», – указано в сообщении Новосибирскстата.

Среди сибирских городов самые высокие зарплаты в Красноярском крае (62 362), Иркутской области (55 033) и Кемеровской области (49 871).

Это объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

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