Прокурор Новосибирской области заработал за 2021 год почти 7 млн рублей

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев задекларировал доход в 6,69 млн рублей за прошлый год. При этом два года назад он заработал намного меньше – 4,38 млн рублей.

Жена Хорошева не так напряженно работает, как её супруг – она заработала всего лишь 414 тысяч рублей за 2021 год. Однако семейные богатства с мужем у них явно общие, ведь в собственности имеется квартира площадью 67,6 кв. м, дорогой автомобиль Toyota Land Cruiser и гаражный бокс размером в 25,7 квадратов. Первый зампрокурора Новосибирской области Сергей Коростылев зарабатывает меньше своего руководителя – он получил за год 4,5 млн рублей. Однако недвижимости у него побольше – он имеет квартиру площадью 158,3 кв. м., а также его семья владеет Audi Q7, которая записана на жену. Новосибирский городской прокурор Роман Сивак самый не богатый среди своих руководящих коллег – он заработал за прошлый год всего 2,3 млн рублей. Квартира у него лишь 85 кв.м, а ездить должностное лицо предпочитает на спортивном Subaru Forester, а также у него имеется 8 соток земли в собственности. Самым богатым за 2021 год оказался Татарский межрайонный прокурор Илья Черкас – он получил 9,3 млн рублей. Он владеет квартирой в 58,7 квадратов и водить автомобиль KIA Sorento. Отметим, что ежегодно представители власти обязаны отчитываться о своих доходах в декларациях – это сделано для того, чтобы контролировать их покупки недвижимости, автомобилей и другого, чтобы избежать распространения коррупции – под это попадают также и супруги, которым явно не получится скрытно зарегистрировать на себя дорогостоящий автомобиль или дом.

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