Готовится заявка на 2 млрд на модернизацию коммунальной инфраструктуры Бердска

«Сегодня мы готовим заявку по вхождению в эту программу Бердска и заявляем два проекта: продолжение модернизации водозабора и строительство новой котельной в связи с плохим состоянием действующей котельной ТГК-1 и перспективой вывода её из эксплуатации. Общая стоимость этих двух проектов превышает два миллиарда рублей, преимущественно это будут средства Фонда реформирования ЖКХ – они привлекают средства из Фонда национального благосостояния. Наша задача – убедиться в том, что мы готовы к быстрой реализации этого проекта. Это необходимо самому Бердску», – заявил Губернатор.