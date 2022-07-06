Топовый процессор от AMD RYZEN 7 PRO 4750G

Процессор поставляется с базовой частотой 3.6 ГГц, однако в режиме Boost данный показатель может увеличиться вплоть до 4.4 ГГц. Количество ядер составляет 8, а потоков в два раза больше – 16. Максимальное энергопотребление – 65 Ватт, в то время как минимальный – 45 Ватт. Греется камушек до высоких температур и в пике загрузке может достигать 95-ти градусов. Одним из достоинств является техпроцесс с архитектурой – 7 нм, где располагается почти 10 млн транзисторов.
Для установки подойдет оперативная память DDR4 с частотой 3200 МГц. При необходимости можно поставить объем – 128 ГБ в два канала.
Процессор имеет встроенное видеоядро – Radeon Graphics Vega 8.
Процессор может иметь любые характеристики, но его производительность определяют, в первую очередь, реальные задачи, которые по максимуму нагружают мозг компьютера.
Для сравнения в новых Triple AAA проектах будет проведена аналогия между AMD 4-го поколения и 3-его.В Assassin’s Creed Origins камень держится на уровне 36-ти ФПС, в то время как Ryzen 5 3400G показывает количество кадров меньше, в среднем на 2-3, что не так заметно во время геймплея.
А в Rise of the Tomb Raider результаты полностью аналогичные, оба процессора выдают 47 кадров.
По данным результатам можно судить, что процессор нового поколения подходит для игр, но если есть выбор взять камень на уровень ниже, то разница в производительности будет составлять не более 10-ти процентов.
Говоря о бенчмарках, для теста были выбраны наиболее популярные программы – PassMark и GeekBench 5. Их преимущество заключается в том, что во время проверки производительности воссоздаются реальные условия, которые помогают поставить правильную оценку.
В PassMark процессор набирает 21 тысячу баллов, в то время как большинство камней держится в пределах до 20-ти тысяч, согласно ресурсу https://rankquality.com/amd-ryzen-7-pro-4750g/. В рейтинге он находится на 211-ом месте среди 4-ех тысяч протестированных моделей.
В Geekbench 5 процессор набирает 1200 баллов в однопотоке, а при мультиядерном тестировании количество баллов составляет 7780.Относительно других вариантов, производительность процессора находится на уровне Ryzen 5 PRO 5650G и i5-12600. Ближайшим конкурентом от Intel можно назвать Core i7-11700, который имеет похожие результаты при тестировании.
Процессор показывает высокую производительность и в тестах-программах бенчмарках, а также в современных играх, однако он имеет недостаток в виде высокого тепловыделения в 65W и нагрева при выполнении задач.