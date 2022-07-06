Топовый процессор от AMD RYZEN 7 PRO 4750G

Процессор поставляется с базовой частотой 3.6 ГГц, однако в режиме Boost данный показатель может увеличиться вплоть до 4.4 ГГц. Количество ядер составляет 8, а потоков в два раза больше – 16. Максимальное энергопотребление – 65 Ватт, в то время как минимальный – 45 Ватт. Греется камушек до высоких температур и в пике загрузке может достигать 95-ти градусов. Одним из достоинств является техпроцесс с архитектурой – 7 нм, где располагается почти 10 млн транзисторов.