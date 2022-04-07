726 предприятий ликвидировано в Новосибирской области с начала спецоперации

Стало известно, сколько компаний закрылись в регионе с февраля 2022. Ликвидированы 726 предприятий, среди которых 55 строительных фирм, а также аптечная сеть "Мелодия Здоровья".

В Новосибирской области ликвидированы сотни компаний – строительных, торговых и рекламных. По данным СПАРК Интерфакс, число ликвидированных компаний в период с 24 февраля по 6 апреля 2022 года достигает 726 предприятий – как малого, так и среднего бизнеса. Строительные компании Среди ликвидированных предприятий больше из строительной сферы. За несколько месяцев в Новосибирской области закрылись 55 компаний, которые занимались строительством жилых и нежилых зданий, ремонтом автомобильных дорог и магистралей. Например, 25 февраля закрылось ООО «АВРОРА», 14 марта с рынка ушли компании «МИАН» и «ВИРА», 5 марта ликвидирована фирма «СОЮЗСТРОЙ», 1 апреля закрылась «ДЕЛЬТА-НСК». Фото: Медиахолдинг1Mi Сельское хозяйство Уход фирм происходит и в сельском хозяйстве. Закрылись 30 торгово-оптовых точек, которые продавали лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование. Также ликвидировано 3 предприятия, торгующие молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами. Производители, выращивающие зерновые, зернобобовые культуры и семена масличных культур тоже приостановили свою деятельность. Пострадали и торговцы зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных – закрыты несколько магазинов по Новосибирской области. Среди них: СЫРТОРГ, который занимался оптовой торговлей молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами (закрылся 04.04.2022); ТЕХСТРОЙ – занимался оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (01.04.2022 ); ЭДЕЛЬВЕЙС – занимался выращиванием зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур (закрылся 18.03.2022); СИБОПТ – занимался оптовой торговлей яиц (закрылся 18.03.2022). Фото: Медиахолдинг1Mi Аптечные сети Среди прочего новосибирцы могли заметить отсутствие аптечной сети «МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ». Ликвидированы сразу 7 предприятий, которые торговали в розницу лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). Первые из них ликвидированы еще 21 марта, а последние – 5 апреля. Также ликвидированы 4 оптовых предприятий, продававших фармацевтическую продукцию, например сеть «ВИВАТ» с 5 марта. В этот же день ликвидировано ООО «ТАКТИК-ФАРМ» производившее лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях. Фото: Медиахолдинг1Mi Ресторанный бизнес Ресторанный бизнес ликвидации не обошли стороной. С февраля ликвидировано 10 компаний, которые в том числе предоставляли услуги по доставке продуктов питания. Среди них: «ЕНИСЕЙ» (прекратил деятельность 18 марта), «КОНКВЕСТ САФАРИ» (17 марта), «НАОБИ-Н» (5 марта), «ТЕРРА-7» (18 марта) и другие. Фото: Медиахолдинг1Mi Туристические фирмы Ликвидируются и туристические фирмы в Новосибирской области. Всего за последний месяц ликвидировано около 9 компаний. Из них: «ВЕКТОР СП» (закрылся 24.03.2022), «ЖИРАФ-ТУР» (01.04.2022), «СИБИРЬ» (05.03.2022), «СКАЙАВИА» (05.03.2022), «ЭГИДА М» (05.03.2022) и другие. Фото: Медиахолдинг1Mi Компании по перевозкам Также в Новосибирске сократилось число компаний по предоставлению услуг перевозок. Всего – 26. Свою деятельность завершили «АТТИС» (1 апреля), «ВИКО-ТРАНС» (18 марта), «ГЕНЕЗИС» (1 апреля), «ЖД ЛИНИИ» (1 апреля), КОМПАС» (25 марта) и другие. Фото: Медиахолдинг1Mi Рекламные агентства С конца февраля закрылись 19 рекламных компаний. Среди них как крупные, так и средние предприятия. К примеру, рекламные агентства «ГИС-МЕДИА», «ПРОМО ЛАЙФ» и «РЕСУРССИБ» остановили свою деятельность 25 февраля. «ПСИХОЛОГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ» закрылся 18 марта, а агентство «РЕКА» закрылось 14 марта. Фото: Медиахолдинг1Mi Кроме того, в Новосибирске в марте 2022 закрылись более 40 магазинов одежды зарубежных брендов:Zara, Stradivarius, Oysho, Pull&Bear и Bershka, Аdidas, Adidas Kids, Puma и Reebok и другие. После этого компании, ушедшие из России, предлагалось национализировать. В список, направленный в правительство и Генпрокуратуру, внесли McDonald's, IKEA, Volkswagen, Apple, H&M, Shell, Porsche, Microsoft, Toyota и другие - всего их 59. 9 марта на заседании в правительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в регионе создали штаб по стабилизации экономики. По словам губернатора, решение было принято в связи с тяжелым экономическим положением в стране и вводом санкций со стороны США и ЕС. В задачи новой структуры входит мониторинг потребительского рынка, вопросы федеральной и региональной поддержки бизнеса.

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