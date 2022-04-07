Дизель подешевел в апреле на заправках Новосибирской области

Дизель подешевел в апреле на заправках Новосибирской области
Дизель подешевел в апреле на заправках Новосибирской области
Сегодня, 13:02ЭкономикаФото: Медиахолдинг1Mi
За месяц стоимость топлива снизилась в некоторых регионах Сибири.

Цены на солярку упали на 0,1% в Новосибирской области. Снижение стоимости зафиксировали аналитики Новосибирскстат.

Дизельное топливо дешевеет уже вторую неделю. На 1 апреля 2022 года зафиксирован спад цены на 0,1% в столице Сибири – в марте солярку заправляли на 58,46 рублей, в апреле на 57,69.

При этом стоимость автомобильного бензина практически не изменились. Сейчас АИ-92 стоит 45,83 руб; АИ-95 – 48,95 руб; АИ-98 – 58,69 руб.

Самое значительное снижение цен на дизельное топливо отмечено в Иркутской, Кемеровской областях и Алтайском крае. Там на заправках можно приобрести солярку по сниженной до 1% ценой.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы