Дизель подешевел в апреле на заправках Новосибирской области

Цены на солярку упали на 0,1% в Новосибирской области. Снижение стоимости зафиксировали аналитики Новосибирскстат.
Дизельное топливо дешевеет уже вторую неделю. На 1 апреля 2022 года зафиксирован спад цены на 0,1% в столице Сибири – в марте солярку заправляли на 58,46 рублей, в апреле на 57,69.
При этом стоимость автомобильного бензина практически не изменились. Сейчас АИ-92 стоит 45,83 руб; АИ-95 – 48,95 руб; АИ-98 – 58,69 руб.
Самое значительное снижение цен на дизельное топливо отмечено в Иркутской, Кемеровской областях и Алтайском крае. Там на заправках можно приобрести солярку по сниженной до 1% ценой.