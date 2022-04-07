Льготные билеты могут подорожать в Новосибирском зоопарке

Льготные билеты могут подорожать в Новосибирском зоопарке
Льготные билеты могут подорожать в Новосибирском зоопарке
Сегодня, 13:36ЭкономикаФото: Новосибирский зоопарк
Вопрос об изменении цены подняли из-за ситуации на рынке.

Новосибирский зоопарк планирует повысить стоимость льготного входного билета. Об этом сообщил директор учреждения Андрей Шило в ходе пресс-конференции ТАСС 7 апреля.

По словам руководителя зоопарка, вопрос подняли на обсуждение из-за ситуации на рынке. Пока окончательных решений не приняли.

Андрей Шило уточнил, что цена льготного билета в Новосибирский зоопарк может вырасти до 200 рублей. Стоимость остальных точно останется без изменений до лета.

Напомним, ранее у пары очковых лангуров в Новосибирском зоопарке родился пятый ярко-оранжевый детеныш. Его снимками поделилась постоянная посетительница.

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