На 500 тонн больше сазанов и карасей выловили в этом году рыбхозпредприятия региона

За январь-июнь 2022 года рыбохозяйственными организациями Новосибирской области выловлено 4629 тонн рыбы (в первом полугодии 2021 года – 4155 тонн). Значительная часть улова – почти 3 тысячи тонн – получена на Чанах – крупнейшем озере Западной Сибири, более 900 тонн – на средних и малых озерах области. Основными видами рыб, которые добываются в регионе в первой половине года, традиционно являются сазан, карась и окунь. Осенью вылавливаются также те виды, которые были выпущены в воду весной в виде мальков и сеголетков – здесь по объемам лидирует пелядь. В 2022 году в рыбохозяйственные водоемы, по словам министра, выпущено более 64 миллионов штук рыбопосадочного материала – это значительно, на 4,3 млн штук, больше, чем за аналогичный период 2021 года.