Минтруд сообщил размер выплат на детей от 8 до 16 лет в Новосибирской области

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что размер выплат на детей от восьми до 16 лет в Новосибирской области составит 50%, 75 процентов или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе.
В Новосибирской области размер прожиточного минимума на ребенка в семье составляет 12 274 рублей.
Выплаты начнут производиться в мае 2022 году, но начисляться они будут родителям также и за апрель. Получается, что если семья с детьми получит выплату в мае, то пособия придут сразу за два месяца.
Напомним, что о новой выплате от государства на детей 8-16 лет объявил президент Владимир Путин, поздравляя женщин России с 8 марта.