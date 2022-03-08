Минтруд сообщил размер выплат на детей от 8 до 16 лет в Новосибирской области

Минтруд сообщил размер выплат на детей от 8 до 16 лет в Новосибирской области
Минтруд сообщил размер выплат на детей от 8 до 16 лет в Новосибирской области
8 марта, 14:16ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Выплата на детей от 8 до 16 лет составит более 12 тысяч рублей в Новосибирской области

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что размер выплат на детей от восьми до 16 лет в Новосибирской области составит 50%, 75 процентов или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе.

В Новосибирской области размер прожиточного минимума на ребенка в семье составляет 12 274 рублей.

Выплаты начнут производиться в мае 2022 году, но начисляться они будут родителям также и за апрель. Получается, что если семья с детьми получит выплату в мае, то пособия придут сразу за два месяца.

Напомним, что о новой выплате от государства на детей 8-16 лет объявил президент Владимир Путин, поздравляя женщин России с 8 марта.

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