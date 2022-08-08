Губернатор поручил усилить независимый контроль строительства и ремонта дорог

В этом году мы рассмотрим итоги по промежуточному контролю качества выполнения работ, не дожидаясь весны. Посмотрим статистику независимого строительного контроля со стороны заказчика: у каких подрядчиков выявлены дефекты и сколько из них устранено. Пока не закончился строительный сезон – проведём разбор полётов и сделаем определенный анализ», – отметил Андрей Травников.