Банкам запретили продажу наличной валюты в России – ЦБ

Банкам запретили продажу наличной валюты в России – ЦБ
Банкам запретили продажу наличной валюты в России – ЦБ
9 марта, 08:17ЭкономикаФото: pixabay.com
Ограничения действуют до 9 сентября.

Снять наличную валюту в банках России после 9 марта будет проблематично в связи с вводом ограничений Банка России.

Речь идет не о запрете на снятие средств со вклада, а о порядке вывода. Все активы сохранены, независимо от валюты, условия по вкладам также не будут изменяться.

Банк России вводит ограничение на объем снятия валюты – до 10 тысяч долларов США наличными. Остальные деньги со счета или вклада могут быть выданы только в рублях. Будет взят рыночный курс на день выдачи.

В банке уточнили, что к данному моменту на более 10% счетов хранится валюта в объеме более 10 тыс. долларов. Таким образом большинство лиц могут снять средства наличными.

В сообщении также сказано, что вне зависимости от валюты счета получить средства можно будет в долларах США по курсу на день выдачи в кассе банка.

При этом банки не ограничивают в открытии счетов и вкладов в валюте. Но продажа наличной валюты гражданам будет невозможна на период ограничений. В то же время разрешается ее поменять на рубли.

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