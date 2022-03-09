Банки прекратили выдавать евро с валютных счетов в России: только доллары или рубли

Банки прекратили выдавать евро с валютных счетов в России: только доллары или рубли
Банки прекратили выдавать евро с валютных счетов в России: только доллары или рубли
9 марта, 15:05ЭкономикаФото: pixabay.com
Особый порядок выдачи средств с валютных вкладов граждан установил Банк России с 9 марта 2022. Прекращена продажа наличной валюты, а выдача средств с валютных счетов производится только в долларах США.

Особый прядок выдачи валюты установлен в России с 9 марта по 9 сентября 2022 года. «В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи», - сказано в официальном сообщении на сайте Банка России.

9 марта банки уже не выдавали евро с валютных счетов клиентов. Валюту можно получить только после конвертации в доллары. Курс конвертации, который предлагают некоторые банки, отбивает у клиентов охоту заказывать такую операцию.

Напомним, что ранее Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать и экспортировать в Россию банкноты евро, сообщается на портале законодательства ЕС.

Продажа наличной валюты банками прекращена в течение срока действия временного порядка.

Клиенты российских банков сейчас могут снять со своих счетов до 10 тыс. долларов США наличными, а остальные деньги - в рублях по рыночному курсу.

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